НАТО – это рудимент холодной войны, а обвинения Соединённых Штатов в адрес России совершенно беспочвенны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил об обещании США не расширять военный блок Североатлантического альянса на восток.

«Что касается НАТО, то я уже много раз говорил, что это рудимент холодной войны. Зачем организация существует на сегодняшний день, не очень понятно. Когда-то говорили о том, что она трансформируется, но теперь об этом уже как-то подзабыли», — сказал Путин, слова которого приводит «Лайф» со ссылкой на NBC .

В ходе интервью журналист NBC Кир Симмонс обвинил Москву в том, что она «пугает всех своими военными учениями» и тем самым усугубляет противостояние с альянсом, которому приходится обороняться. В ответ на это Путин указал, что вовсе не Россия, а именно НАТО в советские времена приблизилась к границе РФ, хотя главе СССР Михаилу Горбачёву пообещали, что расширения военного блока на восток не будет.

«Ничего себе оборона! В период СССР ещё Горбачёву устно было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге», — ответил глава РФ, напомнив о двух волнах расширения военного блока в Восточной Европе.

Вместе с тем Путин выразил недоумение по поводу того, что альянс намеренно расширялся на восток, таким образом приближая свою инфраструктуру к российским границам, а сейчас обвиняет РФ в агрессивном поведении.

«С какой стати? Что, Россия даже после развала СССР представляла какую-то угрозу для Штатов и других стран Европы? Инфраструктура НАТО здесь, у наших границ, а вы говорите, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, но почему это вызывает озабоченность у альянса, я просто не понимаю», — добавил президент.

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