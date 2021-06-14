В белорусском городе Слуцк почтена память участника Первой Карабахской войны, Национального героя Азербайджана майора Анатолия Давидовича.

В канун очередной годовщины со дня смерти героя представители аппарата военного атташе Вооруженных Сил Азербайджана в Беларуси посетили его могилу, сообщили в Минобороны Азербайджана.

От имени министра обороны был возложен венок на могилу А.Давидовича, погибшего в боях против вооруженных сил Армении за территориальную целостность нашей страны, почтена его светлая память.

Участники мероприятия поделились воспоминаниями о молодости, годах службы и героизме А.Давидовича. Отмечалось, что подвиг героически погибшего 13 июня 1992 года майора А.Давидовича еще более укрепил дружественные и братские отношения между народами Азербайджана и Беларуси, светлую память героя чтят в обеих странах.

Затем сотрудники аппарата военного атташе от имени министра обороны выразили соболезнования матери героя – Киме Андреевне, особо отметив, что она постоянно находится в центре внимания руководства страны.

Кима Андреевна, в свою очередь, выразила признательность президенту Азербайджана, руководству Министерства обороны, сотрудникам аппарата военного атташе нашей страны в Беларуси за внимание и почтение памяти сына.

Minval.az