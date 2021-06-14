Совет Евросоюза утвердил предложение Европейской комиссии о поездках в пределах объединения для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета.

«Это обновление отвечает меняющейся эпидемиологической ситуации, текущим кампаниям вакцинации и принятию цифрового сертификата ЕС», — говорится в заявлении.

Ранее представители 27 стран ЕС согласились модифицировать предложение Еврокомиссии о том, что в течение 14 дней после полной вакцинации гражданам разрешается свободно передвигаться между европейскими странами. Дополнительные правила о путешествиях устанавливать в зависимости от того, какой уровень эпидемиологической опасности наблюдается в той или иной стране.

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