Саммит НАТО не объявит никаких дат и никаких возможных сроков вступления в альянс Украины и Грузии, лишь подтвердив, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет права вето в этом процессе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг выступая в понедельник в Германском фонде Маршалла на онлайн-дискуссии в преддверии саммита альянса, передает ТАСС.

«Мы подтвердим решение саммита в Бухаресте [апрель 2008 года] в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь», — заявил генсек.

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