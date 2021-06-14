Американский мессенджер WhatsApp запускает кампанию по обеспечению конфиденциальности сообщений после негативной реакции клиентов на новое пользовательское соглашение. Как сообщил BBC News глава WhatsApp Уилл Кэткарт, компания будет использовать сквозное шифрование чатов. Это значит, что прочитать сообщения сможет только его отправитель и получатель.

Эксперимент пока коснётся только Великобритании и Германии. Британский министр внутренних дел Прити Пател уже назвала «неприемлемым» использование такого вида шифрования в борьбе с распространением незаконного контента.

«Первый шаг к обеспечению безопасности людей — это надёжная защита, и мы считаем, что правительствам не следует поощрять технологические компании в обеспечении слабой безопасности клиентов. Наоборот, они должны требовать, чтобы компании предлагали максимально возможную [безопасность]», — сказал на это Уилл Кэткарт.

Facebook, которому принадлежит мессенджер, заявил, что также намерен более широко использовать шифрование в других своих сервисах.

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