Компания Pfizer, изготовитель вакцины от коронавируса, а также знаменитой «Виагры», обнаружила канцерогенные вещества в своем лекарстве для избавления от курения. Но американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не поспешило уведомить граждан. Вечером 13 июня об этом сообщил 12 телеканал.

Речь идет о четырех вариантах популярного препарата Champix, в которых были обнаружены канцерогенные вещества — ни один из них еще не поступил в продажу в Израиле. Но те, что все же попали в Израиль, пока не проверили, хотя этими лекарствами пользуются 4 000 израильтян.

FDA получило уведомление от компании Pfizer о вредоносности и опасности Champix еще 10 июня, но по неизвестным причинам не предало его гласности.

Тем временем Pfizer объявила о прекращении поставок этого лекарства после того, как во время рутинных проверок в нем было обнаружено большое количество вещества нитрозамин, способного вызвать онкологическое заболевание.

Minval.az