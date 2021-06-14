

Ядерные державы сократили общее число ядерных боеголовок с 13 400 единиц до 13 080, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Вместе с тем число ядерных боеголовок в составе оперативных сил увеличено с 3720 до 3825. Около 2 тыс. боеголовок находились в состоянии повышенной готовности — почти все они принадлежат России и США, пишет «Коммерсант».

«Общее число боеголовок в глобальном военном арсенале, похоже, растет, это тревожный признак того, что тенденция к сокращению, характеризовавшая глобальные ядерные арсеналы в период после окончания холодной войны, прекратилась»,— заявил научный сотрудник Программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Ханс Кристенсен.

SIPRI утверждает, что Россия и США — единственные из девяти ядерных держав, которые уменьшили свои общие запасы — почти на 400 боеголовок. Однако в составе оперативных сил оба государства увеличили число боеголовок примерно на 50.

В статистике SIPRI утверждается, что Россия уменьшила общее число боеголовок на 120, включая те, которые находятся в составе оперативных сил, хранятся, ожидают демонтажа или списаны. Вместе с тем в сообщении указывается, что страна «нарастила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок», в основном за счет межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, а также баллистических ракет морского базирования. Количество развернутых стратегических ядерных сил оставалось в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Аналитики SIPRI считают, что и Россия, и США, «похоже, придают все большее значение ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности».

Число боеголовок:

всего — 13 080 (-320)

США — 5550 (-250)

Россия — 6255 (-120)

Великобритания — 225 (+10)

Франция — 290 (не изменилось)

Китай — 350 (+30)

Индия — 156 (+6)

Пакистан — 165 (+5)

Израиль — 90 (не изменилось)

Ядерные боеголовки в составе оперативных сил, по информации SIPRI, есть только у США, России, Великобритании и Франции. В Северной Корее, по оценке SIPRI всего может находиться 40–50 ядерных боеголовок, однако общедоступных данных об этом нет. В 2019 году организация оценивала ядерное вооружение КНДР в 30–40 единиц боеголовок.

SIPRI отмечает, что семь ядерных держав создают новые системы или заявляют о планах об этом. Великобритания планирует увеличить арсенал со 180 единиц до 260, в Китае идет масштабная модернизация и наращивание ядерных вооружений. Такая же тенденция — в Индии и Пакистане.

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