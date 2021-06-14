

Москву в последний день саммита «Большой семерки» призвали отвести войска от восточных границ Украины, а также убрать военные подразделения и боевую технику из Крыма.

Участники G7 также напомнили, что признают Россию «не посредником, а стороной конфликта» в Донбассе, пишет УНИАН.

В коммюнике по итогам встречи в Корнуолле США, Британия (хозяйка саммита), Канада, Германия, Франция, Италия и Япония заявляют о «поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

Minval.az