«Немецкая армия плохо оснащена для защиты от потенциального нападения боевых дронов, которые становятся все более комплексными с каждым днем».

Об этом заявил подполковник Майкл Карл, эксперт по современной войне и новым технологиям из Немецкого института обороны и стратегических исследований, анализируя роль дронов в карабахском конфликте.

«Короче говоря, если бы Бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном в этом конкретном конфликте, у него вряд ли были бы шансы», — отметил он.

«С используемыми системами вооружения, такими как боевые беспилотные летательные аппараты и дроны-камикадзе, мы не смогли бы адекватно защитить себя. Одно лишь отсутствие армейской противовоздушной обороны было бы нашей гибелью», — добавил он.

Как отмечает издание Daily Sabah, в прошлом году Азербайджан отвоевал Карабах во многом благодаря дронам, произведенным Турцией и Израилем. Азербайджан использовал турецкий «Байрактар ​​ТБ-2» и израильский «Гермес 900» в конфликте с Арменией, что дало Баку преимущество в воздухе.

По словам эксперта, чтобы выжить в современном конфликте, бундесверу нужны технологии, которыми обладает Германия, но которые не используются в вооруженных силах, такие как звуковые системы или средства глушения.

Minval.az