На саммите «Большой семерки» произошла ссора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщил высокопоставленный французский дипломатический чиновник. По его словам, скандал случился из-за Brexit.

Источник рассказал, что британский премьер постоянно переводил актуальные обсуждения на проблемы Brexit.

Это возмутило Макрона. Он упрекнул Джонсона, что тот постоянно пытается увести присутствующих от реальных проблем к вопросам Brexit, хотя на повестке стоят темы.

«Не говорите мне, что вы не знали, на что идете, когда подписывались под выходом Британии из ЕС», — сказал Макрон Джонсону (цитата по Reuters).

Великобритания вышла из Евросоюза 1 февраля 2020 года. После этого возникли некоторые проблемы между сторонами, в том числе касающиеся торговых соглашений.

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