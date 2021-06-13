Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что столкнулась с непониманием своей женственности в подростковом возрасте и даже хотела сменить пол. Этим она поделилась в «Инстаграме».

Певица рассказала, что однажды она надела в школу красивые вещи вместо тех, которые донашивала за братом.

«Надела мамины модные ботильоны в школу, чтоб выглядеть красивой, и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня профурсеткой. Ну, вы поняли, услышать девочке в переходном возрасте такое — сродни смерти», — написала певица.

Также Анастасия рассказала, что мама никогда не говорила ей, что она красивая. Поэтому ещё в юности певица решила воспитывать свою дочь по-другому — «она для неё будет самой лучшей». Помимо этих «поэтичных» мыслей о будущем певица захотела сменить пол. Девушка решила, что мужчинам живётся проще. Однако случилась влюблённость, и она забыла о своих планах.

Minval.az