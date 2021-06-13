Турция разделяет боль братского народа Ливии в связи с гибелью мирного населения страны от рук наемников Халифы Хафтара и сделает все возможное для того, чтобы облегчить его страдания. Об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар в рамках визита в Ливию.

Накануне глава Минобороны Турции посетил командование оперативной группы в Ливии.

Получив информацию о деятельности командования, Акар провел встречу с начальником генерального штаба Ливии генералом Мухаммедом Али Хаддадом и командующим военным округом Триполи генерал-майором Абдулбаситом Мерваном.

Акар напомнил о нападениях наемников Хафтара на ни в чем не повинных ливийцев, а также о гибели курсантов Военной академии и найденных массовых захоронениях, заявив, что мир никогда не должен забывать подобных преступных деяний.

«Никто не должен забывать о страданиях, причиненных злодеяниями путчиста Хафтара. Близкие жертв наемников Хафтара, останки которых были обнаружены в массовых захоронениях, пребывают в глубокой печали и тревоге. Поэтому мы стараемся немного облегчить их боль, встречаясь с ними как можно чаще. Мы предпримем все необходимые шаги в этом направлении», — сказал министр (цитата по «Анадолу»).

По его словам, жертвами взрывов, организованных наемниками Хафтара, в том числе взрывных устройств, заложенных в детские игрушки, стало большое число мирных жителей Ливии, включая детей, другие лишились конечностей.

«Некоторые из них проходят лечение здесь, а кто-то — в Турции. Эти события имеют большое значение для ливийского общества. Мы должны выполнять свои обязательства перед этими людьми, указывать путь и оказывать им поддержку», — сказал Акар.

Турция поддерживает Ливию в ее правом деле, подчеркнул глава Минобороны.

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