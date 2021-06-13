У полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена произошла остановка сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Об этом заявил доктор датской команды Мортен Босен.

«Он ушел от нас. Мы начали реанимацию, и нам удалось [его вернуть]. Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять его? Я не знаю, но мы вернули его после одного разряда дефибриллятора, это довольно быстро.

Доктор заявил, что пока причина остановки сердца Эриксена неизвестна. Футболисту проведут серию тестов, чтобы выяснить это», — приводит его слова «Медуза» со ссылкой на The Guardian.

Босен добавил, что решающую роль в спасении Эриксена сыграла быстрая реакция медицинской команды стадиона, где проходил матч.

«Я бы сказал, решающим было то, как быстро они отреагировали. Время от момента, когда происходит [остановка сердца], до того, как человек получит помощь, является самым важным фактором. И это время было недолгим.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман заявил, что команда общалась с Эриксеном на следующий день после инцидента, и он был в хорошем настроении», — отметил он.

Юльман добавил, что это Эриксен попросил партнеров по команде доиграть матч с Финляндией. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу финнов.

12 июня во время матча группового этапа чемпионата Европы между Данией и Финляндией, проходившего на стадионе в Копенгагене, Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Ему около 15 минут оказывали экстренную помощь, после чего унесли на носилках с поля и госпитализировали. Игра была прервана, однако в тот же вечер футболисты доиграли матч.

29-летний Эриксен выступает за итальянский «Интер». Ранее он играл за английский «Тоттенхэм» и нидерландский «Аякс», в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов.

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