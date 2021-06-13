Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал полузащитника миланского «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против Финляндии.

«Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьей. Весь футбольный мир объединился в надежде на хорошие новости. Рассчитываю скоро увидеть тебя на поле, Крис! Будь сильным!» — написал португалец в Instagram.

За несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание, напоминает «Газета.ру». Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Сейчас датчанин находится в стабильном состоянии. Он уже успел поговорить с партнерами по команде.

Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

Minval.az