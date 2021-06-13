

Суд в Греции приговорил четырех человек, устроивших пожар в лагере беженцев Мориа, к 10 годам заключения каждого.

Пожар в крупнейшем в Европе лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос в сентябре 2020 года устроили шестеро его обитателей из Афганистана. Они были недовольны карантинными мерами в лагере. Лагерь был полностью уничтожен и за ночь без крова остались свыше 12 тысяч человек. После пожара в лагере вспыхнули беспорядки. Мигранты мешали пожарным тушить огонь.

Двум несовершеннолетним афганским поджигателям приговор был вынесен уже в марте 2021 года – они получили по пять лет тюрьмы.

Греческие власти неоднократно подвергались критике за переполненность лагерей для беженцев, в частности Мориа был рассчитан на прием не более трех тысяч человек. В свою очередь Афины заявляли, что не имеют средств на содержание все большего количества прибывающих беженцев и требовали от партнеров по Евросоюзу оказать им поддержку. После пожара многие жители лагеря получили убежище в других странах ЕС.

Minval.az