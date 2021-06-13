

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-23, днем — 28-30 градусов тепла, в Баку ночью – 21-23, днем — 28-30 градусов тепла.Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, а днем — 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) 21-22 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) 22-23 градуса тепла.

14 июня на Абшеронском полуострове будет дуть умеренный ветер гилавар, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в большинстве районов Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди, град, днем осадки постепенно прекратятся. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 9-14, днем -18-23 градуса тепла.

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