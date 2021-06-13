По окончании контракта в конце июня 43-летний вратарь Джанлуиджи Буффон, который провел 8 игр серии А в этом сезоне, покинет туринский «Ювентус».

Бывший многолетний вратарь итальянской сборной, успевший поиграть в «Пари Сен-Жермен», получил несколько предложений, однако склоняется завершить блистательную карьеру в «Парме», сообщил в своем блоге итальянский журналист Фабрицио Романо.

Дебютировавший в серии «А» в 1995 году вместе с этой командой, Буффон после завершения карьеры может стать тренером этого клуба. «Парма», основанная в 1913 году, покинула серию А и в следующем сезоне будет выступать в серии B.

Minval.az