На церемонии председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы рассказали о роли Отца Александра в развитии религиозных отношений и мультикультурализма в Азербайджане, укреплении отношений дружбы между Азербайджаном и Россией