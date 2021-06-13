

Не менее 11 человек погибли и 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа, который прогремел в городе Шиянь китайской провинции Хубэй.

Взрыв раздался в 6:30 по местному времени на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где располагается продовольственный рынок, сообщает РИА Новости.

Взрывной волной были уничтожены около 40 киосков.

В момент взрыва рынок уже работал, на его территории и около нее находилось множество людей.

Сейчас из-под завалов извлекли 144 человека, все они доставлены в больницу. 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 погибли.

На месте взрыва продолжаются спасательные работы.

Minval.az