

Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите «Большой семерки» (G7) по правилам которого последними на мероприятие должны явиться члены королевский семьи, передает Daily Mail.

Байден с женой Джилл прибыли на 5 минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой. Обычно все гости должны быть на месте до прибытия королевы на какое-либо официальное мероприятие. Несмотря на опоздание политика, английская королева не показала своего недовольства и приветливо общалась с гостями.

Джо Байден впервые встретился с Королевой на закрытом приеме и лидерами G7 в субботу вечером.

Minval.az