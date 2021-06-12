После продолжительной болезни от онкологического заболевания скончался режиссер и актер Мехман Мамедов, сообщили Trend из близкого окружения.

Мехман Мамедов родился 4 ноября 1974 года в Сумгайыте. Выпускник Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Был вторым режиссером документальных и художественных фильмов, телефильмов и сериалов — «Ağ rəngin musiqisi», «Həsən bəy Zərdabi», «Lal», «Oyun», » Aktrisa», «28 iyun», «Axırıncı yol», «Çağır məni», «Əbədi ezamiyyət», «Gizlənpaç», «Dəmir qazan», «Hoqqa», «2 mal», «Bir xalanın sirri», «De sən öl», «Əfsanə qayıdır», «Bombaltı», «Kəkliotu» и т.д., в некоторых из которых был актером. Принимал также участие в озвучивании картин «Qafqaz gürzəsi», «Trixie dözümü və qisası», «Eşqin aynası», «Yetim», «40-cı paraleldə — Postskriptum» и т.д.

Minval.az