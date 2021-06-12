«Итальянские компании — в числе первых иностранных компаний, начавших работать над восстановлением освобожденных территорий. Вы знаете, что есть проекты, имеющие для Азербайджана большое значение, символическое значение, а также проекты экономического развития и инфраструктурные проекты».

Об этом в субботу сказал президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

«В энергетическом секторе, в производстве электроэнергии итальянские компании уже вовлечены в реконструкцию разрушенных гидроэлектростанций, переработку и производство в других сферах. Таким образом, это действительно свидетельствует о том, что мы являемся стратегическими партнерами не только на бумаге, на документе, но и в реальности. Уверен, что вы будете осуществлять активную деятельность в Азербайджане для дальнейшего поощрения нашего двустороннего сотрудничества в различных сферах, чтобы наше двустороннее сотрудничество было долгосрочным, устойчивым и успешным», — сказал президент.

Minval.az