Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры на полях саммита стран G7. Обсуждалась, в частности, «дестабилизирующая деятельность» России и Китая.

Также было затронуто несколько «международных вопросов», сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз главы британского правительства. Помимо этого, стороны подтвердили «важность двухстороннего сотрудничества Великобритании и Германии для укрепления торговли, безопасности и связей между народами» двух стран, говорится в релизе.

Саммит лидеров G7 проходит в английском Корнуолле до 13 июня.

Minval.az