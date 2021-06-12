В Азербайджане за сутки зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 204 человека вылечились.
Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от COVID-19 скончалось 2 человек.
В Азербайджане за сутки зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 204 человека вылечились.
Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от COVID-19 скончалось 2 человек.
Дата: 2021/06/12 16:38
Раздел: Наша жизнь
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