В Азербайджане за сутки зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 204 человека вылечились.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от COVID-19 скончалось 2 человек.

Minval.az