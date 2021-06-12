Почитание российскими армянами памяти международного террориста Монте Мелконяна — призыв к российским спецслужбам.

Об этом в интервью АПА сказал российский эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.

Он отметил, что в День России Союз армян России отмечает день памяти международного террориста Монте Мелконяна. Этот террорист убил дипломатов в ряде стран мира.

В Карабахе убивал женщин, младенцев. Сам же он был уничтожен азербайджанским спецназом. Как может отмечать день памяти международного террориста в России? Все мы хорошо знаем, какие меры предпринимаются в нашей стране в связи с уничтожением террористов. Отношение к террористу в России известно. Террорист должен либо сидеть в тюрьме, либо убит. Однако Союз армян России в центре Москвы официально объявил 12 июня — День России днем памяти международного террориста Мелконяна. Это призыв к российским спецслужбам. Выходит так, что армяне ничего не боятся, — подчеркнул российский эксперт.

Е.Михайлов сказал, что считает, что российские спецслужбы должны принять административные меры, по крайней мере, против Союза армян России:

«Если не могут предпринять другой шаг, то должны быть приняты административные меры. Потому что Монте Мелконян — террорист. Мы очень хорошо помним, кто совершил первый крупный теракт в московском метро. Это сделали армянские террористы из «Асалы». Мелконян был одним из лидеров «Асалы». Я не могу понять, сегодня в России великий день, а российские армяне отмечают день памяти международного террориста».

Minval.az