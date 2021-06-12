Российский комментатор Алексей Андронов отреагировал на решение Азербайджана не пустить в Баку комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.
«Во-первых, это было давно (с).
Когда до людей дойдет простое:
1. Не стоит нарушать законы страны, в которую собираешься ехать.
2. Два загранпаспорта имеются вполне легально (и именно для подобных ситуаций).
3. Попробуйте заехать в Израиль со штампом Ирана.
И да – в следующем году в Грузии Евробаскет. Вряд ли туда попадут посещавшие Абхазию из Сочи. Как в Киев на финал ЛЧ не попадали многие, посещавшие Крым. Дороги, которые мы выбираем.
Мише Моссаковскому мои сочувствия, но он все знал, на что шел…» – написал Андронов в своем телеграм-канале.