Российский комментатор Алексей Андронов отреагировал на решение Азербайджана не пустить в Баку комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.

«Во-первых, это было давно (с).

Когда до людей дойдет простое:

1. Не стоит нарушать законы страны, в которую собираешься ехать.

2. Два загранпаспорта имеются вполне легально (и именно для подобных ситуаций).

3. Попробуйте заехать в Израиль со штампом Ирана.

И да – в следующем году в Грузии Евробаскет. Вряд ли туда попадут посещавшие Абхазию из Сочи. Как в Киев на финал ЛЧ не попадали многие, посещавшие Крым. Дороги, которые мы выбираем.

Мише Моссаковскому мои сочувствия, но он все знал, на что шел…» – написал Андронов в своем телеграм-канале.

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