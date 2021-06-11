Никогда еще главной задачей выборов в Армении не было обеспечение ее безопасности. Об этом во время предвыборной встречи в ереванской общине Эребуни сказал второй президент Армении, кандидат в премьер-министры от Блока «Айастан» Роберт Кочарян.

Лидер блока отметил, что его команда берет на себя большую ответственность.

«В Армении наблюдаются сразу три кризиса. Первый — кризис безопасности: границы не защищены, армия разгромлена. Второй — экономический кризис: растет безработица, бедность и эмиграция. Tретий — внутриполитический, порождающий атмосферу ненависти», — сказал Кочарян (цитата по «Спутнику»).

Он подчеркнул, что даже одной из этих проблем достаточно для того, чтобы сменить власть, а «в Армении есть весь букет».

По его словам, команда Кочаряна идет во власть с тремя главными целями — обезопасить страну, поднять на ноги экономику и нейтрализовать внутриполитическое напряжения.

«Кстати, за весь период независимости Армении только за три года моего президентства у нас не было оттока людей, а наоборот. И мы должны это повторить, и мы можем это повторить», — заявил он.

Minval.az