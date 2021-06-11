За блок «Армения» Роберта Кочаряна готовы проголосовать 24,1% респондентов, принявших участие в опросе Gallup International Аssociation, а за партию «Гражданский договор» Никола Пашиняна — 23,8%. Таким образом с небольшим отрывом блок Кочаряна пока лидирует. Об этом заявил журналистам глава армянского представительства Gallup Арам Навасардян, представляя результаты последнего опроса, который проводился во всех регионах Армении и в столице с 7 по 10 июня. Всего было опрошено 1103 респондента, пишет ереванский «Спутник».

Если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, то картина была бы именно такая, добавил Навасардян.

Третье место занимает блок «Честь имею» Артура Ванецяна, за него готовы отдать свой голос 7,4% избирателей. Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна получила бы 3,7% , партия «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна — 3,1%, блок «Ширинян-Бабаджанян» — 2,5%, партия «Республика» Арама Саркисяна — 2,3%, партия «Национально-демократический полюс» — 0,8%.

На просьбу оценить свое отношение к политическим и общественным деятелям по шкале от 1 до 5 (по возрастающей) респонденты больше всего баллов — 3,8, отдали омбудсмену Арману Татояну. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в личном рейтинге заработал 2,5 балла, Роберт Кочарян — 2,3 балла, Армен Саркисян — 2,3 балла.

Гагик Царукян — 2,1 балла, Серж Саргсян — 1,8 балла, Арам Саркисян — 1,8 балла, Эдмон Марукян — 1,8 балла, Левон Тер-Петросян — 1,6 балла. Самую низкую оценку получил Артур Ванцян.

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