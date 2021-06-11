

Определено место захоронения известного религиозного деятеля, архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, члена Межсоборного присутствия Русской православной церкви Александра Геннадьевича Ищеина (отца Александра).

Покойный будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения.

Так, 13 июня состоится церемония прощания с покойным Александром Ищеиным, а после церемонии прощания он будет похоронен, передает Репорт.

Архиепископ Александр родился 13 июня 1952 года в г. Ярославле в семье рабочих. Детство будущего архипастыря прошло в древних русских городах: Ростове Великом и Ярославле. Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт.

В 1988 году был возведен в сан архимандрита. В том же году в составе официальной делегации духовенства Ставропольской и Бакинской епархии во главе с Высокопреосвященным Антонием (Завгородним), архиепископом Ставропольским и Бакинским, архимандрит Александр (Ищеин) посетил г. Баку и принял участие в торжествах, посвященных 1000-летию Крещения Руси.

С 1992 года архимандрит Александр (Ищеин) нёс пастырское послушание на православных приходах Азербайджана. В 1995 году был назначен настоятелем кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Баку и благочинным православных приходов в Азербайджане.

28 декабря 1998 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято историческое решение о возрождении Бакинской епархии. Границы образованной епархии охватывали Азербайджанскую Республику, Республику Дагестан и Республику Чечня. Правящим архиереем было определено стать архимандриту Александру (Ищеину) с титулом «епископ Бакинский и Прикаспийский». В Азербайджанской Республике это решение было горячо поддержано общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Minval.az