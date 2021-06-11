

«Как и в Азербайджане, количество инвалидов в Украине, Молдове, Румынии и других странах составляет 5-6% от общей численности населения».

Об этом заявил сегодня на заседании Милли Меджлиса председатель Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, представляя предлагаемые поправки в закон «О правах лиц с инвалидностью».

Депутат сказал, что данный показатель высок в европейских странах: «Это связано с тем, что население Азербайджана более молодое. Свою позицию по этому поводу депутаты озвучили на прошедшем заседании. С другой стороны, в мировой практике не назначают инвалидность из-за потери до 30% функций организма. Потеря одного или двух пальцев не влияет напрямую на занятость человека. Равно как и не влияет такое заболевание как астма. Было высказано предположение, что новые критерии связаны с переходом на режим жесткой экономии. Это совсем не так. После принятия этого закона Кабинет Министров утвердит более 800 критериев. Эти критерии будут открыты для общественности».

М.Гулиев сказал, что целью изменений не была экономия бюджетных средств.

«Социальные расходы растут последние 6 лет. Ежегодные расходы бюджета на пособия, пенсии и адресную социальную помощь увеличились на 97% до 1,2 миллиарда манатов. То есть данная версия не имеет основы. Высказывались мнения о проведении мобильной и электронной экспертизы. Это также обсуждается. Поднимался вопрос и об отсрочке назначения ветеранам Отечественной войны инвалидности на 44 дня. На это есть объективные причины. Лечение некоторых наших ветеранов еще не завершено. Следовательно, им нельзя присвоить степень инвалидности. Отмечу, я уже рассмотрены справки об инвалидности более 800 ветеранов. Этот процесс будет продолжаться», — цитирует Гулиева АПА.

Minval.az