Военнослужащие миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приняли участие в «открытых уроках» русского языка в средних школах Аскерана, сообщает оборонное ведомство России.

Миротворцы рассказали армянам «об истории происхождения русского языка и литературы». Они также объяснили значение слов «миротворец» и «мир». А также рассказали детям о том, какие «задачи» выполняют миротворцы в Нагорном Карабахе.

В конце урока военнослужащие довели детям требования безопасности в повседневной деятельности перед предстоящими каникулами, а также о способах оказания первой медицинской помощи.

«За время выполнения миротворческих задач на территории Нагорного Карабаха российские военнослужащие более 50 раз приходили в гости к детям для проведения интерактивных уроков по истории, патриотических акций и тематических творческих встреч», – отмечает оборонное ведомство РФ.

Minval.az