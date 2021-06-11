Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, участвовавшего в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.

Дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Самира Алиева. Подготовительное заседание суда состоится в Бакинском суде по тяжким преступлениям, назначено на 10:30 23 июня.

В отношении Дубакова Эдуарда Сергеевича, являющегося гражданином России, возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (Участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.

В Сабаильском районном суде в отношении Э.Дубакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Minval.az