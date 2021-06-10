

«Обвинения в давлении на представителей сексуальных меньшинств, распространяемые в некоторых сегментах соцсетей необоснованны и не отражают правды».

Об этом заявил глава пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Э. Гаджиев отметил, что в последние дни в Насиминском районе столицы ведутся соответствующие расследования в связи с поступившим фактом, связанным с квартирами, арендованными представителями сексуальных меньшинств. На основании жалоб домовладельцев и жителей принимаются соответствующие меры в соответствии с законом в связи с тем, что возник спор, связанный с выселением представителей сексуальных меньшинств из их домов. Назначена соответствующая экспертиза по факту нанесения телесных повреждений представителю сексуальных меньшинств в ходе подобного инцидента в квартире на проспекте Азадлыг, ведется следствие.

При расследовании существа спора между сторонами безопасность сексуальных меньшинств и защита их прав и свобод должны быть обеспечены в соответствии с законом.

Принимая во внимание изложенное, обращаем ваше внимание на то, что правовая оценка будет производиться в зависимости от результатов расследования, проведенного на основе взаимных жалоб сторон.

Minval.az