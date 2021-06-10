Признанию советских границ между Арменией и Азербайджаном нет альтернативы, сказал первый президент Армении, лидер партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян.

По его словам, вопрос не стоит, может ли Армения позволить себе признать советские границы. Международное сообщество в лице ООН признало независимость бывших советских республик.

«Здесь ничего изменить нельзя. Граница между Арменией и Азербайджаном – это советская граница», — сказал Тер-Петросян, отвечая на вопрос Sputnik Армения.

Minval.az