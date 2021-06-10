Вопрос о том, с кем АНК войдет в коалицию, если окажется в парламенте, преждевременный, обсуждать его можно только после выборов. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, отвечая на вопрос о сотрудничестве с другими политическими силами, передает ереванский «Спутник».

Он напомнил, что его предложение (сформировать правительство, где ни один из трех экс-президентов не претендовал бы на власть) не было принято Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, и вернуться к нему уже нельзя. Однако если предположить, что в парламент пройдут и АНК, и силы Пашиняна, и Кочаряна, и другие, и при этом никто не составит большинства, то ситуация сложится совсем иная.

На вопрос, с кем тогда будет АНК, с Пашиняном или Кочаряном, Тер-Петросян ответил шуткой: «Бросим монетку».

«Если серьезно, не время сейчас говорить об этом. Сложится новая ситуация, тогда мы, думаю, серьезнее к ней отнесемся и попытаемся не принять неверного решения».

АНК, добавил он, всегда выступает за Коалиции солидарности, но для Армении это не самый лучший вариант, потому что расстановка сил может постоянно меняться, и правительства могут перетасовываться по два-три раза в год.

«Вариант не из лучших, но если иначе не выйдет, надо попытаться», — заявил Тер-Петросян.

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