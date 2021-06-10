12 июня РФ отмечает свой главный государственный праздник — День России. В нынешнем году пандемия коронавируса, конечно, внесла свои коррективы, но все же дату стремятся отметить с понятной торжественностью. А вот Союз Армян России во главе с небезызвестным Ара Абрамяном решил пойти своим путем. В Молодежном центре SAR 12 июня, как раз в День России, устраивают… пышные поминки по международному террористу и военному преступнику. То есть «день памяти Монте Мелконяна» — его, напомним, азербайджанские солдаты ликвидировали в окрестностях агдамского села Марзили именно 12 июня 1993 года. Программа «вечера памяти» включает флешмоб со свечами в майках с его портретом, просмотр посвященного Мелконяну документального фильма, художница здесь же будет рисовать его портрет…

Намеренно воздержимся от подробного рассказа о кровавых «подвигах» Мелконяна во все гражданской войны в Ливане, его соучастии в террористической деятельности АСАЛА, включая «акции» в Риме и Афинах и подготовку нападения на посольство Турции во Франции, и не будем даже приводить подробности расправ над мирным азербайджанским населением уже в ходе первой карабахской войны, в чем Мелконян принимал самое активное участие, а вернее сказать, соучастие. То, что в Армении военных преступников и международных террористов возводят в ранг национальных героев, уже давно не сенсация.

Но вот на сей раз все происходит не в Ереване или Гюмри, а в Москве. А в России, если кто забыл, предусмотрена серьезная ответственность за пропаганду терроризма. Публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или его прямая пропаганда влекут за собой тюремный срок от двух до пяти лет. Более того, механизм такой ответственности «включается» даже после сомнительных строчек в песне, размещенной в YouTube, постов в соцсетях и т.д. — для этого самого «от двух до пяти» совершенно не обязательно обучать неофитов где-нибудь в подмосковном лесу обращению с «гремучим студнем» или «матерью сатаны».

Объявление о «вечере», где собираются прославлять международного террориста Монте Мелконяна, на официальной Facebook-странице САР красуется еще с 6 июня. И как в этом случае понимать упорное молчание российских правоохранительных органов? Там уверены, что армянский террор угрожает кому угодно, но не России?

Но дело не только в том, что террористов недопустимо делить на «плохих», «хороших», «своих» и «чужих». Просто в 1977 году армянские террористы уже взрывали в Москве метро, закладывали «адские машины» в магазинах и на вокзалах. Есть очень серьезные подозрения, что армянские «мстители» стоят и за взрывом на Пушкинской площади 8 августа 2000 года, как раз накануне 80-й годовщины Севрского договора. Недавняя вооруженная перестрелка в Адлере, конечно, не теракт, но вот о количестве гуляющего по рукам в армянской среде оружия представление она дает исчерпывающее. И если армянской молодежи в качестве примера представляют персон типа Монте Мелконяна — это серьезно. Но, увы, вместо реакции на пропаганду террора российские правоохранители заняты по большей части фабрикацией уголовных дел против друзей убитого Векила Абдуллаева.

Нурани, обозреватель

Minval.az