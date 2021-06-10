Народный артист Рамиз Азизбейли будет похоронен на кладбище «Волчьи ворота».
Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.
Народный артист Рамиз Азизбейли будет похоронен на кладбище «Волчьи ворота».
Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.
Дата: 2021/06/10 10:55
Раздел: Наша жизнь
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