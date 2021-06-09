Портрет королевы Великобритании Елизаветы II вынесли из общей гостиной одного из колледжей Оксфордского университета по решению учащихся, сообщает «Би-би-си».

Члены средней гостиной колледжа Магдалины посчитали изображение символом «недавней колониальной истории». По словам представителей комитета, предложение убрать портрет Елизаветы II было внесено с целью сделать гостиную более гостеприимной и признать, что «для некоторых студентов изображения монарха и британской монархии представляют собой недавнюю колониальную историю».

В голосовании приняли участие 17 членов комитета гостиной, из которых 10 человек проголосовали за вынос портрета, двое — против, а еще пятеро воздержались.

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон назвал этот шаг «просто абсурдным», а руководство колледжа подчеркнуло что студенты не являются официальными представителями учебного заведения, но имеют право высказывать свою политическую позицию.

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