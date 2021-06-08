Знаменитая британская актриса, звезда фильма «Гордость и предубеждение» Кира Найтли рассказала о том, что ее постигла участь в домогательствах.

По ее словам, как и любая другая женщина в мире, она сталкивалась с харассментом.

«Я не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это в той или иной степени, будь то прикосновения или встреча с каким-то парнем, который говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить тебя по лицу», — отметила Кира, слова которой приводит «Корреспондент» со ссылкой на Sky News.

Также Найтли добавила, что ее «чертовски удручает» подобного рода ситуация. Поэтому она старается быть очень внимательной к окружающим и все время переживает за свою безопасность.

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