Пакистан не будет предоставлять США военные базы на своей территории на фоне вывода иностранных войск из Афганистана.

Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, комментируя информацию газеты The New York Times о переговорах между Вашингтоном и Исламабадом по теме предоставления американским спецслужбам «опорной» базы для отслеживания ситуации в Афганистане и проведения контртеррористических операций, передает ТАСС.

«О том, чтобы предоставить им [американцам] базы, не может быть и речи, — цитирует министра телеканал Geo TV. — Мы должны учитывать собственные интересы».

Minval.az