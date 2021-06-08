

В последние дни выявляются факты грубого нарушения предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (ресторанов), особого карантинного режима, соответствующих постановлений Кабмина и указаний главного санитарного врача Республики.

Как сообщили в Оперштабе, несколько ресторанов демонстративно нарушили правила особого карантинного режима, пригласив певцов из зарубежных стран и распространив информацию об организации новых концертов, тем самым создав угрозу для массового заражения граждан.

Отмечается, что в отношении этих объектов и должностных лиц будут приняты серьезные меры в соответствии с законом.

Minval.az