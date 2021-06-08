

Информация об организации церемонии обручения несовершеннолетней девочки 5 мая 2021 года в одном из центров отдыха в Лянкяране и о том, что обрученная девочка — жительница села Бадалан Масаллинского района, ученица 8 класса средней школы, которая была распространена в соцсетях, верна».

Об этом сообщил пресс-секретарь Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

Он отметил, что инцидент был предотвращен: «Хотя церемония прошла с согласия обеих семей, несовершеннолетней, принимавшей участие в церемонии помолвки, и ее жениха. К семьям пришли представители правоохранительных органов и исполнительной власти района. Обе семьи были проинформированы о том, что в случае организации свадебной церемонии будут приняты меры в соответствии с законом. Эта свадьба не может проводиться до достижения невестой 18-летнего возраста», — цитирует его АПА.

Марданоглу отметил, что об инциденте была проинформирована и Государственная миграционная служба, потому что Сеймур является гражданином России.

По имеющимся данным, 14-летняя школьница и ее жених Сеймур, который старше ее на 24 года, переедут в Россию в ближайшие дни после окончания учебного года.

Minval.az