На Шри-Ланке дожди и наводнения вызвали оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 17 человек и десятки тысяч покинули свои дома.

В эти выходные реки на южных и западных равнинах Шри-Ланки вышли из берегов, затопив низменные районы и вынудив тысячи людей перебраться в центры помощи.

«Уровень воды снижается, но предупреждения об оползнях по-прежнему действуют в 10 районах», — приводит REUTERS сообщение местных властей.

По их сообщению, в стране пострадали более 270 тысяч человек, электричество отключено в около 100 тысячах зданий.

Minval.az