1. Почему моя компания должна стать более экологичной?

Экологичный подход к производству – это ответственное отношение к предпринимательству. И в то же время он выгоден для бизнеса. Во-первых, такой подход снижает общие производственные затраты, делает логистику и энергопотребление более эффективными. Во-вторых, он позволяет предприятиям расширить свое производство с наименьшим воздействием на окружающую среду. Соблюдение экологических стандартов и требований рынка – это также путь к хорошим отношениям с клиентами и партнерами.

В целом, эти преимущества делают компании более конкурентоспособными на национальном и международном рынках.

Например, в рамках инициатив Европейского Союза разработано 2000 способов ресурсоэффективного и чистого производства (РЭЧП) для 357 малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства. Срок окупаемости этих мер – меньше 5 лет. Они помогут компаниям ежегодно экономить до 10 млн евро. Кроме того, удастся сберечь:

• 158 ГВт·ч энергии – столько потребляют 43 тысячи средних домохозяйств ЕС из двух-трех человек;

• 1394490 м3 воды – столько используют 12563 средних европейских домохозяйства;

• 44 210 т сырья.

Эти меры также ежегодно уменьшают выбросы CO2 на 81115 т (как если бы по улицам городов перестали ездить 17644 автомобиля) и на 22694 т сокращают образование твердых отходов (столько отходов в среднем производят 4364 жителя ЕС).

Эффективное использование ресурсов стимулирует технологические инновации и создание «зеленых» рабочих мест, приносит пользу потребителям за счет более экологичных продуктов и открывает для местных компаний новые экспортные рынки и возможности для бизнеса.

Пандемия COVID-19 ударила по многим предприятиям. Остановились целые отрасли экономики. В таких условиях лишние потери — риск для бизнеса. Если оптимально использовать сырье, энергию и воду, а также улучшить рабочие процессы, то можно снизить затраты и повысить качество, что важно для быстрого восстановления промышленности. И в этом поможет ресурсоэффективное и чистое производство, так как оно предусматривает продуманное использование ограниченных ресурсов для достижения максимальной выгоды. Более эффективный контроль процессов, улучшение условий труда, безопасное управление химическими веществами, внедрение передовых технологий, энергоэффективность, сокращение и переоценка отходов, инновации с целью создания экологически чистых продуктов – эти и другие стратегии РЭЧП помогут компаниям быстрее восстановиться.

РЭЧП, технологии и промышленный симбиоз (когда отходы одного предприятия становятся ресурсами для другого) – начало этого пути. Подробную информацию о деятельности EU4Environment по созданию пилотных эко-индустриальных парков можно найти здесь.

2. Почему именно ресурсоэффективное и чистое производство?

Методология ресурсоэффективного и чистого производства применяется по-разному: можно изменять саму продукцию или улучшать технологии и управление производственным процессом. Все эти действия взаимосвязаны: они позволяют компании вторично использовать ресурсы и перерабатывать отходы.

Анализ на основе ресурсоэффективного и чистого производства помогает компании понять, как стать более устойчивой:

• тщательный выбор сырья и источников энергии (приоритет отдается возобновляемым источникам энергии);

• улучшение производственных процессов за счет ответственного управления, эффективной работы и инновационных и экологически безопасных технологий;

• устранение или сокращение токсичных и опасных материалов;

• снижение количества отходов, сточных вод и выбросов;

• оценка остатков и отходов и сотрудничество между компаниями по их использованию.

Опыт показывает, что более 60% вариантов РЭЧП либо недорого внедряются, либо быстро окупаются (от нескольких месяцев до трех лет). Это позволяет компаниям добиться экономии средств без дополнительных капиталовложений.

Помимо экономических выгод ресурсоэффективное и чистое производство улучшает экологические и социальные показатели компаний, а значит, и их имидж на рынке. Благодаря РЭЧП предприятиям проще получить «зеленые» кредиты, которые национальные и международные финансовые учреждения выдают на реализацию дорогостоящих проектов. Кроме того, РЭЧП открывает предприятиям доступ к финансовым механизмам, которые стимулируют их сокращать выбросы парниковых газов – повышать энергоэффективность и переходить на возобновляемую энергию.

3. Как ресурсоэффективное и чистое производство помогает снизить затраты?

Ресурсоэффективное и чистое производство – признанный во всем мире инструмент оптимизации ресурсов на всех типах предприятий:

• Производственные процессы: применение РЭЧП – это значит беречь ресурсы и в то же время устранять токсичные, опасные материалы и сокращать выбросы и отходы непосредственно там, где они изначально образуются.

• Продукция: методология РЭЧП помогает проанализировать потребность в ресурсах, необходимых в цепочке создания стоимости и в течение жизненного цикла продукта. РЭЧП продвигает принципы экологического дизайна, которые увеличивают срок службы, долговечность и/или возможность вторичной переработки продукта, что уменьшает негативное воздействие на природу.

• Предприятия сферы услуг: РЭЧП помогает внедрить методы управления, технологии и логистику, снижающие энергозатраты при пользовании зданиями и транспортом. В итоге компания более ответственно ведет закупки и активнее внедряет программы утилизации, а отходы сокращаются до минимума. Кроме того, обслуживающие компании проявляют

больший интерес к разработкам по безотходному производству (в сфере ремонта и повторного использования).

Например, определив источники отходов и установив причины их образования, пищевая компания выявила на линии по производству вафель потери, равные 15% забракованной продукции. Предприятие исправило рецептуру продукта, усилила контроль над производством

4. Как внедрить ресурсоэффективное и чистое производство?

Ресурсоэффективное и чистое производство реализуется по схеме: «Планируй – Выполняй – Проверяй – Действуй»

• «Планируй» – готовность действовать: на этом этапе руководство компании выражает готовность уделять особое внимание разработке продукта, закупкам, производству, продаже и обслуживанию. Затем в компании создается команда по РЭЧП. Она возглавит процесс оценки, который выявит неэффективность и потери на первоначальном уровне и позволит определить приоритеты.

• «Выполняй» – оценка: проводится аудит наиболее важных потоков ресурсов с точки зрения затрат и их воздействия на окружающую среду. Проектирование на основе экологических принципов поможет найти оптимальные варианты РЭЧП (выбор материалов, улучшенный контроль, соответствующая технология, внутренняя и внешняя переработки). Затем оценивается, какие варианты РЭЧП осуществимы с технической, экономической и экологической точки зрения. С учетом этого для компании разрабатывается план действий.

• «Проверяй» – мониторинг: система мониторинга на основе РЭЧП следит за ключевыми показателями эффективности и другими индикаторами, установленными на этапе оценки, контролирует использование ресурсов и определяет истинную стоимость отходов и выбросов. Это позволяет постоянно находить новые возможности.

• «Действуй» – устойчивая интеграция с системой управления: на этом этапе готовится план действий, процедура оценки и коммуникационная стратегия. Все это обеспечит реализацию проектов РЭЧП, с вовлечением различных департаментов внутри компании.

5: Какая поддержка доступна компаниям?

Европейский Союз поддерживает страны Восточного партнерства в их переходе к более «зеленой», более эффективной и устойчивой экономике. В то же время ЕС решает проблемы окружающей среды и улучшает экологическое благополучие граждан, оказывая техническую и финансовую помощь.

Ресурсоэффективное и более чистое производство – одно из приоритетных направлений программы EU4Environment. В рамках EU4Environment и при технической поддержке ЮНИДО национальные партнеры по РЭЧП в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине продвигают использование ресурсоэффективного и чистого производства среди компаний. Национальные партнеры консультируют их, проводят аудиты, обучают экспертов и помогают получить финансирование на «зеленые» проекты.

Европейский Союз также финансирует «зеленые» инвестиции в партнерстве с международными финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Немецкий банк развития KfW. Это делается в рамках инициативы EU4Business, Зеленого фонда для роста и инициативы FINTECC в рамках EU4Climate. В 2020 году Европейский Союз предоставил гарантию на сумму до 100 млн евро для поддержки инвестиций ЕБРР в размере около 300 млн евро и дополнительных кредитов от частных финансовых учреждений на общую сумму более 500 млн евро. Среди прочего эта поддержка будет направлена на восстановление после COVID-19 за счет «зеленых» инвестиций, в том числе в странах Восточного партнерства.

Более подробная информация содержится в руководстве для предприятий, как получить финансирование на РЭЧП.

6. Как я могу использовать «зеленые» технологии в Азербайджане?

Вы можете связаться с проектом EU4Environment «Ресурсоэффективное и чистое призводство», реализуемым ЮНИДО.

Проект «Ресурсоэффективное и чистое производство» помогает малым и средним предприятиям и другим организациям улучшить их экономические и экологические показатели при помощи методов РЭЧП. Предприятиям оказываются следующие услуги:

– консультации по оценке возможностей РЭЧП;

– определение технических условий для внедрения РЭЧП, технологические решения и технико-экономическая и экологическая оценка предлагаемых мер;

– разработка технических предложений по проектам и бизнес-планов по методологии РЭЧП;

– инвестиции и помощь в переговорах с финансовыми учреждениями для получения необходимых средств;

– обучение технического персонала малых и средних предприятий подходам и методам РЭЧП.

Также в рамках программы EU4Environment при поддержке ЕС были созданы клубы ресурсоэффективного и чистого производства в регионах Евлах, Гянджа, Хачмаз и Сумгайыт. В клубах проходят тренинги, разрабатываются планы действий по применению РЭЧП. Планируется, что их сеть расширится к 2022 году.

Узнайте больше о том, как РЭЧП уже работает в Азербайджане, на примере компании по производству мясных продуктов «M&T LLC». Предприятие улучшила методы работы, сократила потребление энергии и выбросы углекислого газа и теперь ежегодно экономит более 7 тыс. долларов.

Более подробную информацию о деятельности проекта РЭЧП в Азербайджане можно прочитать по ссылке.

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