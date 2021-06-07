В вопросе Нагорного Карабаха у Армении союзников нет, и нужно исходить из этого. Об этом заявил Лидер Армянского национального конгресса, первый президент Армении Левон Тер-Петросян на презентации предвыборной программы АНК.

По его словам, практически все политические партии страны не могут понять, что в карабахском конфликте у Армении союзников нет, но люди по-прежнему продолжают смотреть с надеждой в сторону то Америки, то Ирана, то кого-то еще.

В политической программе партии отмечается необходимость развития армянской дипломатии по всем напралвениям, а также углубления отношений с Россией, основанных на обоюдных стратегических интересах.

«Если мы повторим ту же ошибку, мы превратимся в самую жалкую страну для всего мира. Хотим ли мы этого?», — задался вопросом Тер-Петросян (цитата по Sputnik Армения).

Minval.az