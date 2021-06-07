Предстоящие парламентские выборы будут самыми позорными, самыми опасными выборами в истории Армении.

Об этом заявил экс-президент Армении Левон Тер-Петросян.

«Это не обычные выборы, это взрывоопасная ситуация. На мой взгляд, эти выборы будут самыми позорными, самыми опасными выборами в истории Армении. Есть два полюса, которые претендуют на получение власти любой ценой. Обе стороны обладают огромными финансовыми, административными и криминальными ресурсами. Они пойдут на любой шаг к достижению желаемого, я не хочу говорить о более опасных предчувствиях», – заявил он.

Minval.az