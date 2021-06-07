Экс-премьер Грузии, бывший председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили впервые после ухода из политики прокомментировал происходящие в стране процессы. Иванишвили говорит, что партия Георгия Гахария – не его проект.

«Общественности известно, что создание сателлитных, псевдооппозиционных партий на протяжении многих лет было порочной практикой в Грузии. Однако я на подобное никогда не подписывался, и с 2011 года до моего окончательного ухода из политики не оскорблял грузинское общество созданием какой-либо псевдопартии. Тем более исключено, что сделаю это после ухода из политики», – говорит Иванишвили в заявлении, которое распространили СМИ.

Миллиардер назвал Георгия Гахарию предателем, сотрудничество с которым для него сейчас неприемлемо.

«В феврале Георгий Гахария предал собственную команду. Что важнее всего, это была прямая измена собственному государству. Верховенство права и закона – краеугольный камень любого государства​», – отметил Иванишвили.

Гахария, по словам Иванишвили, требовал отсрочки исполнения закона на два дня – речь идёт об аресте председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.

«Эта позиция Гахарии была тем более непонятной на фоне того, что несколькими днями ранее он настаивал на снятии иммунитета для Мелия. У подобного поступка высокопоставленного должностного лица, по степени недоразумения, вряд ли может найтись аналог даже в истории мировой политики», – пишет Иванишвили.

По словам миллиардера, государство после его ухода из политики «продолжает стабильно функционировать». Он говорит, что «Грузинская мечта» – сильная и единая команда, которая любит страну, у которой есть ценности, и которая защищает государственные интересы.

Minval.az