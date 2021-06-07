19-20 июня 2021 года в Западно-Каспийском Университете состоится международная конференция на тему «Актуальные проблемы психологии: новые перспективы, новые суждения и новые мысли».

Ожидается, что на конференции учеными будут рассмотрены актуальные научные направления психологии, и будут обсуждаться такие темы, как симптомы при наследственных заболеваниях, новые психофизиологические экспериментальные результаты, современные нейропсихологические проблемы, полученные результаты и научные достижения в области психологии, правовое обеспечение психологической науки, влияние психологической науки на человечество и ее роль в развитии общества, взаимодействие психологии и других отраслей науки и др. Основная цель международной (онлайн) конференции — обмен научными достижениями, создание новых научных связей для дальнейшего совершенствования научных исследований. Молодым исследователям будет предоставлена возможность для совершенствования научных знаний и накопления опыта.

На конференции планируется заслушать лекции, касательно исследований по следующим темам:

1. Современное состояние общей психологии;

2. Патопсихология и клиническая психология: актуальные проблемы наследственных и СМС заболеваний;

3. Новые взгляды на механизмы возникновения неврозов, аутизма, депрессии и нейродегенеративных заболеваний;

4. Дефектология: олигофрения, логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика, амблиология и др.;

5. Исследование взаимосвязи стресса, эмоционального напряжения и возбуждения с познавательными процессами, и применение полученных результатов;

6. Психодиагностика и нейрофармакология;

7. Нейрофизиология обучения и современные пути решения нейропсихологических проблем;

8. Новые экспериментальные методы и результаты в психофизиологии;

9. Правовая психология;

10. Религия и этнопсихология: требования эпохи и мультикультурализм;

11. Возрастная психология: психология детей и подростков; Геронтопсихология;

12. Семейная и бытовая психология;

13. Психология творчества;

14. Педагогическая психология;

15. Методы социально-психологической помощи и профилактики в экстремальных условиях

16. Взаимосвязь психологии с другими областями науки (социология, психопатология, неврология и т. д.).

Желающие принять участие в конференции могут отправить свои статьи, написанные в требуемом ниже порядке, на адрес: [email protected]

Требования к статьям, принимаемым на конференцию:

1. Язык конференции: азербайджанский, русский, английский

2. Форма участия: доклад, заочное участие (только с печатью тезисов)

3. Требование к написанию статьи: шрифт Times New Roman, формат А4 (2,0 см с каждой стороны), размер 14 (кгл), интервал 1,0, объем 1-6 листов.

4. Название статьи: должно быть написано в середине заглавными буквами.

5. Необходимо указать ФИО автора, ученую степень (при наличии), место работы или учебы, указать контактный телефон, и email.

6. Текст статьи: вводная часть, методика, полученные результаты и обсуждение, ключевые слова (не более 5-8), графические рисунки, таблицы должны быть обработаны в программе Microsoft Word и приведены в середине текста, список литературы должен быть представлен на языке оригинала (сначала на азербайджанском, затем на русском и английском языках, а в конце –на веб-страницах) с 5-8 ссылками.

7. Резюме должны быть составлены на 2 языках, помимо языка статьи, не более 200 символов, включая название статьи, и ключевые слова.

8. Статьи и анкета с информацией об авторе (анкета должна содержать: фамилию, отчество автора, email, адрес работы, номер телефона, форму участия в конференции (заочную или с докладом) и др.) принимаются по адресу: [email protected]).

9. Желающие выступить с докладом дополнительно должны представить слайд своего доклада не менее чем за две недели до проведения конференции, с продолжительностью доклада-6-10 минут. Файл, с отправляемой статьей, должен иметь название и должен содержать: фамилию и имя участника, язык статьи, а также в каком разделе конференции он должен быть представлен (пример: alieve_adil_eng_7)

10. Плата за конференцию не требуется. В конце конференции будет вручен сборник статей и сертификат.

11. Для получения дополнительной информации, касательно конференции и статей, вы можете связаться по адресу: [email protected]; [email protected] или же позвонить по номеру +994124927418.

12. Последний срок приема статей: 18 июня 2021 года, 18.00.

Minval.az