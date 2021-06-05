«Подрыв военного автобуса с журналистами свидетельствует о том, что армянская сторона начала новый этап военного противостояния с нами».

Об этом написал на своей странице в Facebook экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

«Используя период теплого сезона года так называемую «зеленку», они пытаются посредством активизации диверсионно- террористической деятельности сорвать начало возвращения населения и госструктур в освобожденные районы. Следует предполагать, что наиболее активно они будут пытаться это делать в Лачинском и Кельбаджарском районах с целью воспрепятствовать созданию ситуации изоляции армянонаселенных территорий НК от Армении.

Действия своих диверсионных групп они будут маскировать имитацией «партизанского движения» как с территории Армении, так и с территорий находящихся под временным контролем сил по поддержанию мира.

Как представляется, будут также преследоваться задачи по повышению уровня конфликтной интенсивности межгосударственной границы и попытка вызвать напряженность в отношениях между Азербайджаном и СПМ.

Очевидно, что эта тактика действий разработана военными специалистами, которые мыслят военными категориями прошлого века. Почему я пришел к такому выводу? Все очень просто — действия такого рода диверсантов легко подвергаются контролю современных технических разведывательных средств, включая конечно беспилотники…. Так что ждем новых видео от МО с кадрами ударов по диверсионным группам и пунктам их базирования!», — подчеркнул он.

Minval.az