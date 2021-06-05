«Верю, что справедливость восторжествует и полицейский, убивший моего сына, будет наказан в соответствии с российскими законами», — сказал АПА отец убитого полицейским в Новосибирской области России 19-летнего Векила Абдуллаева Ягуб Абдуллаев.

Он отметил, что его сын родился в России, был гражданином России: «Я тоже гражданин России. Верю, что следствие будет проведено объективно, в соответствии с законами. Меня побуждает верить в это заявление азербайджанской стороны, то, что с нами встретился посол Азербайджана в Грузии, внимание азербайджанской медиа к этому вопросу. Верю, что по указанию Владимира Путина это дело будет рассмотрено объективно. Я родился здесь, конечно, должен был похоронить здесь своего сына. Я назвал его в честь своего отца».

Я.Абдуллаев отметил, что полицейский преднамеренно смертельно ранил его сына выстрелом из огнестрельного оружия.

Minval.az